На новогодние праздники из Калининграда в Петербург назначили дополнительные авиарейсы

Из аэропорта Храброво в Санкт-Петербург и обратно в связи с новогодними праздниками будут летать дополнительные самолёты. Об этом сообщают "Аргументы и факты"



Рейсы выполнит компания "Нордавиа — региональные авиалинии". Дополнительные перевозки будут осуществляться 30 декабря и 8 января.



Из Санкт-Петербурга в Калининград самолёты вылетят в 17:15 30 декабря и в 18:10 8 января. В обратном направлении — в 18:35 30 декабря и в 19:30 8 января. Время в пути составляет полтора часа.