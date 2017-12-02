В Шереметьево из-за непогоды задерживаются около 90 авиарейсов

В аэропорту Шереметьево из-за непогоды в ночь на субботу скопилась очередь из самолётов на вылет. Задержаны уже 88 рейсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе.

В пятницу, 1 декабря Гидрометцентр объявил в Москве "желтый" уровень опасности погодных условий. В столице прогнозировались снег, дождь, ветер и обледенение. В ночь на субботу в Шереметьево задержаны 88 рейсов. По данным сервиса "Яндекс. Расписание", за прошедшие пять часов точно по времени прибыли лишь три рейса, отправлены только восемь.

"В связи со сложными метеоусловиями аэропорт Шереметьево работает по фактической погоде. В час производится около 20 взлетно-посадочных операций вместо 55 при благоприятных метеоусловиях", — цитирует РИА Новости источник в диспетчерской службе аэропорта. Собеседник агентства уточнил, что скапливается очередь из воздушных судов на вылет.

По данным агентства, в Шереметьево в терминале D отключилось центральное информационное табло.