В декабре Храброво увеличит время работы до 16 часов ежедневно
С 1 декабря аэропорт Храброво увеличит время работы. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
В Храброво сократят "технологические окна", в течение которых аэродром не принимает самолёты из-за работ по реконструкции взлётно-посадочной полосы. Аэропорт будет принимать рейсы ежедневно с 6:00 до 22:00.
"Доступ в здание аэровокзала для пассажиров открыт с 06:00 до 22:30 часов ежедневно. Регистрация на внутренние рейсы открывается максимально за 4 часа до времени вылета, на международные рейсы — за 5 часов до времени вылета", — отметили в пресс-службе.
29 октября аэропорт Храброво перешёл на осенне-зимнее расписание полётов
, которое будет действовать до 24 марта 2018 года. По 30 ноября продолжат действовать 10- и 16-часовые технологические окна. По средам и воскресеньям аэропорт будет работать с 13:00, в остальные дни — с 8:00 до 22:00. С 1 декабря по 24 марта аэропорт будет работать с 6:00 до 22:00 ежедневно.