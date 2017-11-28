В декабре Храброво увеличит время работы до 16 часов ежедневно

С 1 декабря аэропорт Храброво увеличит время работы. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В Храброво сократят "технологические окна", в течение которых аэродром не принимает самолёты из-за работ по реконструкции взлётно-посадочной полосы. Аэропорт будет принимать рейсы ежедневно с 6:00 до 22:00.

"Доступ в здание аэровокзала для пассажиров открыт с 06:00 до 22:30 часов ежедневно. Регистрация на внутренние рейсы открывается максимально за 4 часа до времени вылета, на международные рейсы — за 5 часов до времени вылета", — отметили в пресс-службе.