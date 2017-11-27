Эксперты объяснили, почему нужно ограничить число инвалидов на авиарейсах

Эксперты объяснили, почему на авиарейсах необходимо ограничивать число пассажиров-инвалидов. Об этом сообщает РИА Новости

По мнению главного редактора портала Avia.Ru Романа Гусарова, речь идёт исключительно об обеспечении безопасности пассажиров. Если на борту лайнера инвалидов будет больше, чем здоровых людей, то в аварийной ситуации, когда необходима экстренная эвакуация пассажиров, неминуемо будут человеческие жертвы, подчеркнул Гусаров.

Эксперт напомнил, что есть определенные правила рассадки людей с ограниченными возможностями в самолете.

"Вовсе не из дискриминационных побуждений их не сажают рядом с аварийными выходами, а потому, что при возникновении форс-мажора на борту любая задержка может оказаться фатальной", — уточнил Гусаров.



Ранее авиакомпания "Победа" предложила законодательно ограничить число инвалидов на борту авиалайнеров. С заявлением о необходимости такой меры на втором открытом форуме Московской межрегиональной транспортной прокуратуры выступил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков, пишет Ранее авиакомпания "Победа" предложила законодательно ограничить число инвалидов на борту авиалайнеров. С заявлением о необходимости такой меры на втором открытом форуме Московской межрегиональной транспортной прокуратуры выступил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков, пишет Коммерсант.

По словам Калмыкова, при перевозке большого числа пассажиров с ограниченными возможностям компания сталкивается с серьезными рисками.

"Все мы знаем, что в случае задымления, пожара, экипаж обязан провести немедленно эвакуацию всех пассажиров. Мы прекрасно понимаем, что имея 10 пассажиров с ограниченными возможностями на борту, они практически все там и останутся. По европейским правилам, количество пассажиров с ограниченными возможностям не должно превышать количество здоровых пассажиров. Невозможна ситуация, когда на борту будет 30 инвалидов, 100 детей и 22 взрослых",— сказал гендиректор "Победы".

"Победа" уже обращалась в Минтранс с просьбой привести российские нормы к европейским, но получила отказ. Авиакомпания "Победа" выступила с предложением закрепить ограничение на законодательном уровне.