Авиакомпания Ryanair открывает два новых рейса из Каунаса
Ирландский лоукостер Ryanair открывает два новых авиарейса из Каунаса. Это будут курортные направления — в болгарский Бургас и итальянский Римини, сообщает Delfi
.
Еженедельные рейсы начнутся с марта 2018 года и будут осуществляться летом. В марте также открываются рейсы из Вильнюса на греческий остров Корфу. Полёты будут выполняться дважды в неделю.
Летом следующего года Ryanair откроет авиарейс из Вильнюса в Афины, а в мае в столицу Греции самолёты ирландского авиаперевозчика будут летать
из Гданьска.