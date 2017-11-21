На Южном вокзале начали наносить тактильную разметку для слабовидящих

В пассажирском туннеле Южного вокзала начали наносить разметку холодным пластиком, которая поможет ориентироваться слабовидящим людям. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.



Разметку наносят на лестницах, в залах ожидания, вестибюле вокзала, платформах и в санитарных комнатах. Она является аналогом тактильной плитки, имеющей выпуклые элементы.



"Кроме этого, для людей с нарушением слуха и зрения на вокзале устанавливаются специальные устройства информирования: система будет работать на определённой звуковой частоте и указывать направления во все предназначенные для пассажиров вокзальные помещения", — рассказали в пресс-службе.