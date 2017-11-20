На железнодорожном вокзале Зеленоградска платформа №1 закрыта для пассажиров из-за ремонта

С 20 по 24 ноября в Зеленоградске будут ремонтировать первую платформу железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.



На территории будут укладывать тротуарную плитку. Из-за этого пассажиров будут высаживать только на перроны №2 и 3.



"Калининградская Дирекция пассажирских обустройств приносит извинения пассажирам за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к необходимости завершения ремонта курорта федерального значения", — отметили в компании. Помимо тротуарной плитки, на первой и второй платформах появились навесы от дождя.