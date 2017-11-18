Авиакомпании получили право составлять "чёрные списки" пассажиров и отказывать в перевозке дебоширам

Авиакомпании получили право заносить в чёрные списки пассажиров-хулиганов и отказывать дебоширам в продаже билетов. Об этом сообщает Интерфакс

Закон принят в Госдуме в пятницу в третьем окончательном чтении, уточняет агентство. В Гражданский кодекс РФ внесена поправка, в соответствии с которой перевозчик или фирма, которая продаёт билеты, имеют право отказать пассажиру в оказании услуги, если он внесён в "чёрный список".

Попасть в "чёрный список" можно за невыполнение пассажиром самолета законных распоряжений командира воздушного судна, за хулиганство или за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств .

Перевозчик, по новому закону, должен включить дебошира в "чёрный список" в течение 30 дней после получения решения суда о наложении наказания за административное правонарушение на борту самолёта. Компания обязана уведомить пассажира о принятой мере. В этом списке человек будет находиться в течение года .

Авиакомпания обязана пустить на борт пассажира из "чёрного списка" только в нескольких случаях: если он возвращается в РФ из такого места, откуда можно выбраться только на самолёте, если он подлежит выдворению или депортации из РФ в такое место, куда тоже можно добраться только на самолёте.

Кроме того, нельзя отказать в продаже билета, если "черносписочный" пассажир направляется к месту лечения либо сопровождает на лечение инвалида, а также в случае поездки на похороны родственника. Во всех этих случаях ему придётся предъявить подтверждающие документы.