В России для пассажиров разработают кодекс прав и обязанностей

В России намерены разработать кодекс с правами и обязанностями пассажира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Общероссийское объединение пассажиров.

Первое организационное заседание рабочей группы по разработке свода прав и обязанностей пассажиров на различных видах транспорта уже состоялось, сообщили в общественной организации. Обращения с предложением разработать единый документ, регламентирующий взаимоотношения пассажиров и перевозчиков, направлены в адрес Минтранса и крупнейших участников рынка пассажирских перевозок. В частности, письма получили РЖД, "Аэрофлот", ЦППК, Московский метрополитен, "Мосгортранс", уточняет агентство.

По мнению авторов инициативы, пассажир должен знать свои права и обязанности. Практически всё население страны периодически пользуется различными видами транспорта. Многие сталкиваются с ситуациями, когда необходимо чётко понимать, как именно следует поступать, считают в Общероссийском объединении пассажиров.

Планируется, что рабочая группа по разработке кодекса будет вносить предложения по совершенствованию ведомственной нормативной базы и действующего законодательства РФ. Таким образом, будет обеспечен комплексный подход к защите законных интересов пассажиров, уточняет РИА Новости.