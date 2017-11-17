На федеральной трассе Калининград — Черняховск — Нестеров к началу ЧМ-2018 отремонтируют три моста

На федеральной трассе А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров к началу футбольных матчей ЧМ-2018 отремонтируют три моста. Об этом Клопс.Ru сообщили в подразделении Росавтодора — Упрдор "Северо-Запад".

Сейчас продолжается ремонт мостов через реки Голубую и Преголю и ручей Глубокий.

"Работы на них должны завершиться в октябре 2018 года, однако с подрядчиком достигнута договорённость о снятии ограничений дорожного движения до июня 2018 года", — отметили в подразделении Росавтодора.

Уже завершился ремонт моста через реку Дейму, расположенного на 38-м километре федеральной трассы. Работы на объекте велись чуть больше года.