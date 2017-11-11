Росавиация: в Пулково использовали запрещённые к эксплуатации трапы

Проведённое Росавиацией расследование подтвердило, что в аэропорту Пулково пассажирам предоставляли запрещённые к эксплуатации трапы. Об этом сообщает интернет-газета Фонтанка
.
Во время служебного расследования после инцидента с падением пассажиров с трапа при выходе из самолёта выяснилось, что в аэропорту использовалось оборудование, не зарегистрированное в Гостехнадзоре. А значит, его эксплуатация была в принципе запрещена, пишет издание со ссылкой на информацию из Росавиации. Кроме того, обнаружилось, что в Пулково при техническом обслуживании трапов важные детали, подлежавшие замене, ремонтировались кустарным способом.
"Отсутствие государственного контроля и надзора за техническим состоянием трапа в процессе эксплуатации в части обеспечения безопасности жизни и здоровья людей привело к нарушению требований эксплуатации и ремонта и, как результат, к падению пассажиров с трапа", — делает вывод Росавиация.
После выполнения рейса U-6091 экипаж "Уральских авиалиний" утром 28 сентября зарулил на место стоянки в Пулково. К самолету подали самоходный пассажирский трап Eurostep Smartstep-2 с серийным номером 06049. При высадке пассажиров произошло обрушение
поворотной платформы. Девочка умерла
, ее бабушка получила серьезные травмы.