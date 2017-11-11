Росавиация: в Пулково использовали запрещённые к эксплуатации трапы

Проведённое Росавиацией расследование подтвердило, что в аэропорту Пулково пассажирам предоставляли запрещённые к эксплуатации трапы. Об этом сообщает интернет-газета Фонтанка

Во время служебного расследования после инцидента с падением пассажиров с трапа при выходе из самолёта выяснилось, что в аэропорту использовалось оборудование, не зарегистрированное в Гостехнадзоре. А значит, его эксплуатация была в принципе запрещена, пишет издание со ссылкой на информацию из Росавиации. Кроме того, обнаружилось, что в Пулково при техническом обслуживании трапов важные детали, подлежавшие замене, ремонтировались кустарным способом.

"Отсутствие государственного контроля и надзора за техническим состоянием трапа в процессе эксплуатации в части обеспечения безопасности жизни и здоровья людей привело к нарушению требований эксплуатации и ремонта и, как результат, к падению пассажиров с трапа", — делает вывод Росавиация.