С 13 ноября поезда до Гурьевска начнут ходить по другому расписанию

С понедельника, 13 ноября, в Калининградской области изменится расписание движения электричек по гурьевскому направлению. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.



В 6:30 из Калининграда и в 7:24 из Гурьевска будут отправляться поезда №6361/6362 и №6371/6372. А поезда №6361/6362 и №6371/6372, которые раньше ходили до Полесска, теперь будут останавливаться на конечной станции Гурьевск.



"С изменениями расписания пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги и Калининградской пригородной пассажирской компании", — напомнили в пресс-службе.