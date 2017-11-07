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Главная Новости Транспорт

Дырка в крыше и грязь на кольце: Клопс.Ru открывает проект "Сам себе контролёр" о работе общественного транспорта

Автор: Константин Сериков
17:55
  1705
Новостной портал Клопс.Ru в преддверии чемпионата мира по футболу начинает следить за работой общественного транспорта в Калининграде и области. Цель проекта "Сам себе контролёр" — найти и показать ответственным лицам проблемы, с которыми сегодня сталкиваются пассажиры.
 

На голову пассажиров падает обшивка

Фото: читатель Клопс.Ru
 
Читатель прислал в редакцию фотографию автобуса, в салоне которого частично нет внутренней обшивки. Во время поездки на голову пассажиров что-то падало, люди уходили с посадочных мест.

"В городском автобусе №3 (госномер р441вт), принадлежащем компании "Зеленоградск-транс", вот такой комфорт. Куда смотрят механики, выпуская на линию городской транспорт?" — задаётся вопросом читатель.

 

Остановка выглядит как свалка

Фото: читатель Клопс.Ru
 
Конечная остановка маршрутки №92 в посёлке им. А. Космодемьянского похожа на мусорную свалку. Читатели обратили внимание на то, что рядом расположены жилые дома и садовые общества, однако нет дороги, а сама остановка завалена мусором. Павильон для пассажиров отсутствует.
 
"Почему не делают дорогу и не соблюдают нормы остановки общественного транспорта, мусор не убирают, туалет отсутствует. Куда смотрят власти?" — спрашивает читательница Юлия Луцык.
 
 
Все замечания будут направлены в транспортные компании, а при необходимости — регуляторам перевозок. Для участия в проекте Клопс.Ru "Сам себе контролёр" необходимо присылать предложения или описание проблемы на электронный адрес auto@klops.ru или оставлять их в группе "Клопс.Ru" "ВКонтакте". К тексту желательно приложить фотографию.
 

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