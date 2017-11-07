Во вторник Ленинский проспект перекроют из-за праздничного шествия

Во вторник, 7 ноября, в Калининграде перекроют движение по Ленинскому проспекту. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Движение закроют с 15:30 по 16:00 на участке Ленинского проспекта от ул. Шевченко до проспекта Калинина. В это время там пройдут шествие и митинг в честь празднования столетней годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

На время перекрытия движения на участке Ленинского проспекта прекратят движение общественного транспорта. Автомобилистам советуют совершать объезд по ул. Шевченко, ул. Фрунзе, ул. 9 Апреля, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя и проспекту Калинина.