Инженеры рассказали, почему не стоит бояться, что самолёт развалится в полёте

Эксперты утверждают, что самолёт не может развалиться в воздухе, выполняя полёт в штатном режиме. Об этом пишет РИА Новости

Специалисты считают, что страхи аэрофобов беспочвенны. Самолёты надёжнее любого другого транспорта.

Так, например, вероятность разрушения современного воздушного судна во время турбулентности близка к нулю. Даже если самолёт в воздухе основательно трясёт в болтанке, ему ничто не угрожает, утверждают эксперты. В конструкцию судна заложен огромный запас прочности.

"Вообще, попадание в зону турбулентности является для воздушного судна абсолютно штатным режимом, — объяснил авиационный эксперт, исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. — Конечно, экипажи стараются избегать зон с чрезвычайно сильной турбулентностью, потому что они доставляют дискомфорт пассажирам. Но это не проблема с точки зрения риска разрушения конструкции".

По словам эксперта, наивысшие нагрузки на каркас лайнер испытывает при посадке. Но и так называемая жёсткая посадка при сильном боковом ветре не способна разрушить самолёт. Самое большее, могут возникнуть трещины, но это крайне редкое явление. После не удачных приземлений самолет отправляют на внеплановый осмотр и обследуют машину при помощи чутких вихретоковых дефектоскопов, способных выявить даже микроповреждения.