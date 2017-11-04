На нескольких погранпереходах на выездах из Калининградской области образовались пробки

На нескольких погранпереходах образовались большие очереди из автомобилей, ожидающих выезда с территории Калининградской области в субботу, 4 ноября. Об этом сообщают очевидцы.

По сообщениям автомобилистов, самая большая пробка – на переходе в Гжехотках. Многие из путешественников, выезжающих на выходные за границу, стоят в очереди уже по три-четыре часа.

Есть трудности с пересечением границы на переходе Мамоново – Гроново. Здесь также наблюдается большая очередь. Похожие ситуации ещё в нескольких пунктах пересечения границы, сообщают очевидцы.