На нескольких погранпереходах на выездах из Калининградской области образовались пробки
На нескольких погранпереходах образовались большие очереди из автомобилей, ожидающих выезда с территории Калининградской области в субботу, 4 ноября. Об этом сообщают очевидцы.
По сообщениям автомобилистов, самая большая пробка – на переходе в Гжехотках. Многие из путешественников, выезжающих на выходные за границу, стоят в очереди уже по три-четыре часа.
Есть трудности с пересечением границы на переходе Мамоново – Гроново. Здесь также наблюдается большая очередь. Похожие ситуации ещё в нескольких пунктах пересечения границы, сообщают очевидцы.
Ранее автомобилистов предупредили
о возможном возникновении пробок на пограничном переходе в Гжехотках при выезде из Польши в первой половине ноября. Причина —
в перекрытии двух полос движения