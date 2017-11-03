Ярошук назвал дату открытия моста на ул. Киевской

Автомобильное движение через мост на ул. Киевской (в районе Садовой) откроют 8 ноября. Об этом в пятницу, 3 ноября, корреспонденту Клопс.Ru сообщил глава города Александр Ярошук.

Движение по мосту планировали открыть 5 ноября, но из-за обильных осадков подрядчик задержался с укладкой асфальта. Ранее он работал на объекте с опережением графика.