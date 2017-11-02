На мосту в пос. Прегольском ограничат движение грузовиков

На мосту, который ведёт в пос. Прегольский, ограничат движение грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Ограничения будут действовать с 30 ноября. На дороге, ведущей в пос. Прегольский, установят дорожные знаки 3.11 "Ограничение массы" (17 т). Причиной стало неудовлетворительное техническое состояние моста.

"По итогам испытания моста №3 через ручей Лесной (по дороге в посёлок Прегольский), которое в августе этого года провели специалисты ООО "РИСАД", было установлено, что сооружение находится в неудовлетворительном техническом состоянии. МКУ "Городское дорожное строительство и ремонт" было выдано заключение, в соответствии с которым сооружение разрешено эксплуатировать с нагрузкой, не превышающей 17 тонн", — говорится в сообщении горадминистрации.