После смертельной аварии с маршруткой в КЖД заявили о готовности вернуть рельсобус до Нестерова

После смертельного ДТП с маршруткой под Гвардейском в КЖД готовы возобновить железнодорожное сообщение с городами на востоке области. Об этом корреспонденту Клопс.Ru сообщил глава пресс-службы КЖД Александр Першин.

По словам Першина, организация готова к запуску сообщения, если поступит соответствующий заказ от правительства. Речь идёт о таких городах, как Гусев и Нестеров.

"Технически это выполнимо. Инфраструктура у нас есть. Для запуска необходимо решение заказчика перевозки, в данном случае регионального правительства", — отметил представитель КЖД.