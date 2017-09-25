После смертельной аварии с маршруткой в КЖД заявили о готовности вернуть рельсобус до Нестерова
После смертельного ДТП с маршруткой под Гвардейском в КЖД готовы возобновить железнодорожное сообщение с городами на востоке области. Об этом корреспонденту Клопс.Ru сообщил глава пресс-службы КЖД Александр Першин.
По словам Першина, организация готова к запуску сообщения, если поступит соответствующий заказ от правительства. Речь идёт о таких городах, как Гусев и Нестеров.
"Технически это выполнимо. Инфраструктура у нас есть. Для запуска необходимо решение заказчика перевозки, в данном случае регионального правительства", — отметил представитель КЖД.
В пятницу, 22 сентября, на автодороге Калининград — Черняховск столкнулись
внедорожник и пассажирская маршрутка. В результате аварии погибли семь человек, девять получили ранения. После ДТП жители области создали петицию за возвращение железнодорожного сообщения востока области с областным центром. По их мнению, это решит проблему нелегальных перевозок и обезопасит пассажиров.