Движение на участке Ленинского проспекта ограничат из-за ремонта

В понедельник, 25 сентября, в Калининграде ограничат движение транспорта на участке Ленинского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Причиной стали работы по устранению аварийного провала на проезжей части по Ленпроспекту в районе дома №19. Здание находится напротив сквера, где установлен монумент "Мать-Россия". "Водоканал" начнёт ремонт в 10:00 и намерен завершить его около 17:00. Для этого закроют движение транспорта по одной из полос. Автомобилистов просят построить маршрут с учётом объезда.