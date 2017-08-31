В России начнут использовать дорожные знаки уменьшенного формата

В России начнут использовать уменьшенные дорожные знаки. Об этом заявил руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов после заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает РИА Новости
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По словам Лискутова, правительственная комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение вывести из эксперимента и использовать знаки уменьшенного формата на постоянной основе.
"До конца года должно быть принято решение о внесении изменений в стандарты", - добавил руководитель департамента транспорта Москвы.
Он также отметил, что комиссия приняла решение о сокращении "вспомогательных знаков", которые, например, указывают на парковки.
Ранее эксперимент по установке уменьшенных дорожных знаков начался в Москве. Новые знаки в 1,5 раза меньше прежних установили на пяти улицах столицы. Позже эксперимент расширили на Санкт-Петербург, Саратов и Владимир.