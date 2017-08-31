В России начнут использовать дорожные знаки уменьшенного формата

В России начнут использовать уменьшенные дорожные знаки. Об этом заявил руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов после заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает РИА Новости

По словам Лискутова, правительственная комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение вывести из эксперимента и использовать знаки уменьшенного формата на постоянной основе.

"До конца года должно быть принято решение о внесении изменений в стандарты", - добавил руководитель департамента транспорта Москвы.

Он также отметил, что комиссия приняла решение о сокращении "вспомогательных знаков", которые, например, указывают на парковки.

Ранее эксперимент по установке уменьшенных дорожных знаков начался в Москве. Новые знаки в 1,5 раза меньше прежних установили на пяти улицах столицы. Позже эксперимент расширили на Санкт-Петербург, Саратов и Владимир.

