В дни фестиваля фейерверков в Зеленоградск пустят дополнительные автобусы и электрички (расписание)

На время проведения мирового чемпионата фейерверков на зеленоградском направлении пустят дополнительные автобусы и электрички. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Дополнительных пригородных поездов будет 13 в день. Также назначат 35 дополнительных автобусных рейсов.

2, 9, 16, 23 и 30 сентября с Южного вокзала Калининграда в Зеленоградск дополнительные электрички будут отправляться в 19:36, 19:56, 20:17, 20:46, с Северного вокзала – в 20.35.

2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября и 1 октября из Зеленоградска на станцию Калининград–Южный электропоезда будут отправляться в 23:20, 23:40, 23:35, 23:50, 00:18, 00:56, 01:10, до Северного вокзала – в 23.10.

2, 3, 10, 17, 24 сентября и 1 октября между Зеленоградском и Светлогорском будут курсировать дополнительные поезда. Они будут отправляться из Зеленоградска в 23:15 и прибывать на станцию Светлогорск–2 в 23:54.

"Отмечу, что помимо дополнительных пригородных поездов, действует постоянное расписание, согласно которому электрички курсируют с 6.40. В общей сложности, за пять дней фестиваля, пригородным железнодорожным транспортом можно перевезти более 240 тысяч пассажиров", – отметил начальник департамента развития транспортного комплекса и дорожной деятельности Владимир Жовтун.

Дополнительные рейсы автобусов введут на направлении Калининград–Зеленоградск–Калининград. По окончании фестивальной программы после 23:00 автобусы будут отправляться от станции каждые 10 минут. Последний рейс отправится в полночь.

Как рассказал Клопс.Ru врио министра культуры и туризма Андрей Ермак, будет увеличено время работы городского общественного транспорта. "Чтобы люди, которые приедут на Южный и Северный вокзал, могли спокойно добраться до дома", - подчеркнул глава министерства.

Ознакомиться с полным расписанием автобусов можно по ссылке . Узнать полное расписание дополнительных электричек можно здесь