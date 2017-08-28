Осенью "Белавиа" изменит правила провоза багажа

С конца октября авиакомпания "Белавиа" изменит нормы провоза багажа. Об этом сообщается на Об этом сообщается на сайте Msq.by . Теперь будет учитываться не общий вес багажа, а количество чемоданов и сумок.

Пассажир с билетом экономкласса, как и прежде, сможет взять на борт одну единицу ручной клади и сдать одну единицу в багаж. Пассажиры экономического класса могут рассчитывать на одно место багажа весом не более 23 килограммов. Для бизнес-класса предусмотрено два места багажа весом 32 кг.

При превышении нормы по весу взимается плата в размере 50 евро, по количеству мест — столько же.

На ручную кладь также вводятся ограничения. Пассажиры экономкласса смогу взять один чемодан или сумку весом не более 8 кг размером не более 50х40х20 см, или сумма этих трёх измерений не должна превышать 115 см.

Пассажиры бизнес-класса и обладатели премиальных карт "Белавиа" смогут взять с собой на борт ручной клади на 12 килограммов.