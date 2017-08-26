На пр. Калинина и ул. Дзержинского движение затруднено в обе стороны
Днём в субботу, 26 августа, в Калининграде затруднено движение по проспекту Калинина и ул. Дзержинского. Об этом пишут очевидцы на странице
"Сообщество автолюбителей ‟ПРАВО РУЛЯ”" "ВКонтакте".
По сведениям сервиса "Яндекс.Пробки"
, по этим улицам машины движутся на скорости не более 5-15 км/ч. Более всего движение затруднено по проспекту Калинина в сторону Фридландских ворот, на ул. Дзержинского автомобили стоят в пробке в сторону центра. Автомобилисты объясняют затруднение движения дорожными работами.