На ул. Железнодорожной построят полкилометра автодороги к тренировочной базе ЧМ-2018

В Московском районе Калининграда планируют за 65 млн рублей построить автомобильную дорогу по ул. Железнодорожной к стадиону "Локомотив". Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Открытый аукцион объявлен на строительство по ул. Железнодорожной от дома №5-б до переулка Паркового. Согласно техническому заданию, на строительство отведены 252 дня. При неблагоприятных погодных условиях работы могут быть приостановлены.

За восемь месяцев с момента заключения контракта подрядчик должен будет построить двухполосный участок улицы длиной 566 метров. Ширина проезжей части составит семь метров.

В администрации пояснили, что это будет транспортно-пешеходная магистральная улица районного значения. Проектом строительства предусмотрено обустройство на ул. Железнодорожной одностороннего пешеходного тротуара, дождевой канализации, уличного освещения, разметки и дорожных знаков. Строительство участка ул. Железнодорожной обеспечит возможность подвоза участников чемпионата мира по футболу на стадион "Локомотив", который является одной из официальных тренировочных площадок.