На ул. Черняховского из-за ремонта тротуара пешеходы выходят на проезжую часть

Из-за ремонта тротуара на перекрёстке улиц Черняховского и Невского в Калининграде пешеходы вынуждены идти по проезжей части. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.



Люди выходят на дорогу в районе разгонной полосы на ул. Черняховского и идут до регулируемого пешеходного перехода по проезжей части, несмотря на поток машин, рассказывают очевидцы.



В результате водители вынуждены маневрировать между пешеходами, иногда применяя экстренное торможение. В городском отделе ГИБДД пообещали рассмотреть организацию движения в этом районе со стороны ремонтирующего тротуар подрядчика.