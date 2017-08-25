Остановку транспорта запретят ещё на двух улицах Калининграда
На двух улицах Калининграда запретят остановку транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
25 августа дорожные знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор" установят на участке ул. Майской от детского сада №123 (ул. Куйбышева, 139) до ул. Еловая Аллея. Такие же знаки и таблички появятся 25 августа по чётной стороне ул. Танковой вдоль дома №13.
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