В День ВМФ до Балтийска пустят дополнительные поезда

В воскресенье, 30 июля, до Балтийска, где пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню ВМФ, назначаются три дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.



Они отправятся с Южного вокзала в 7:35 и 8:10, с Северного — в 8:45. При этом поздний поезд проследует до Балтийска, минуя Южный вокзал и с минимальным количеством остановок по маршруту следования. Обратно из Балтийска в Калининград до Южного вокзала поезда отправятся в 14:00, 16:00 и 18:30.



Также 30 июля отменяется курсирование дизель-поезда из Калининграда в 9:05, из Балтийска — в 16:35. Кроме того, в связи с увеличением поездов в этот день отменяются пригородные составы в 8:50 и 12:40 по направлению Калининград — Черняховск и обратно.