На ул. Горького объезжавший пробку автобус заглох на тротуаре
Вечером в пятницу, 21 июля, по направлению к центру на улице Горького произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, образовалась пробка. Об этом сообщают читатели Клопс.Ru и очевидцы на странице
"Сообщество автомобилистов Калининграда и области" "ВКонтакте".
Согласно сервису "Яндекс Пробки"
, движение по ул. Горького ограничено от перекрёстка с ул. Зеленая до пересечения с ул. Азовской, где столкнулись машина такси и белая BMW. Скорость движения транспорта на этом отрезке не превышает 5 км/ч.
Автомобилисты объезжали пробку по тротуару. Вслед за ними направился водитель автобуса, заглохшего на прохожей части. По словам очевидцев, сотрудники ГАИ прибыли на место, чтобы освободить тротуар.
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