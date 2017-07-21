В субботу в Калининграде ограничат движение из-за мотопробега
В субботу, 22 июля, в центре Калининграда временно закроют движение на ряде улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Ограничение связано с проведением международного мотофестиваля, который проводит Harley-Davidson Club Russia. С 12:00 до 12:30 для транспорта закроются ул. Дм. Донского (стадион "Балтика"), ул. Горная, просп. Московский, ул. 9 Апреля, пл. Маршала Василевского, ул. Черняховского, пл. Победы, просп. Гвардейский (Мемориал на могиле 1200 воинов-гвардейцев).
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