В субботу в Калининграде ограничат движение из-за мотопробега

В субботу, 22 июля, в центре Калининграда временно закроют движение на ряде улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничение связано с проведением международного мотофестиваля, который проводит Harley-Davidson Club Russia. С 12:00 до 12:30 для транспорта закроются ул. Дм. Донского (стадион "Балтика"), ул. Горная, просп. Московский, ул. 9 Апреля, пл. Маршала Василевского, ул. Черняховского, пл. Победы, просп. Гвардейский (Мемориал на могиле 1200 воинов-гвардейцев).