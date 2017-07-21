На двух дорогах в Правдинском районе временно закроют движение (схема)
На двух дорогах в Правдинском районе временно закроют движение транспорта в связи с ремонтом водопропускных труб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
С 8:00 24 июля до 8:00 31 июля временно закроют движение транспорта на 70-м километре автомобильной дороги Калининград (от п. Борисово) — Знаменск — Озёрск — Гусев — Добровольск — Неман.
Схема объезда / Пресс-служба правительства Калининградской области
С 8:00 31 июля до 22:00 13 августа временно закроют движение транспорта на 10-ом километре автодороги регионального значения "Липняки – Перевалово".
Схема объезда / Пресс-служба правительства Калининградской области
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