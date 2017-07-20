На въезде в город по ул. Александра Невского образовалась пробка
На въезде в город по ул. А. Невского образовалась пробка от Приморского кольца до пересечения с ул. Краснокаменной. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru и очевидцы на странице
"Сообщество автомобилистов Калининграда и области" "ВКонтакте".
На этом участке скорость движения машин не превышает 7 км/ч. Также, по сообщениям сервиса "Яндекс Пробки"
, движение в обе стороны ограничено на участке Окружной улицы от пересечения с Советским проспектом до пос. Васильково. Средняя скорость машин — 7-10 км/ч.
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