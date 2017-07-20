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Главная Новости Транспорт

РЖД запустит дополнительные поезда на Светлогорск для зрителей "КиВиНа"

19:17
  309 0
С 21 по 23 июля для удобства зрителей фестиваля "Голосящий КиВиН-2017" РЖД назначает дополнительные вечерние поезда на Светлогорск. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.
 
Дополнительные электропоезда отправятся в Светлогорск с Южного вокзала в 20:33, обратно в Калининград — в 23:40.
 
Билеты на них можно будет купить в фойе "Янтарь-холла". Желающие могут воспользоваться трансфером от концертного комплекса до железнодорожного вокзала Светлогорска.

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