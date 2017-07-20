РЖД запустит дополнительные поезда на Светлогорск для зрителей "КиВиНа"

С 21 по 23 июля для удобства зрителей фестиваля "Голосящий КиВиН-2017" РЖД назначает дополнительные вечерние поезда на Светлогорск. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Дополнительные электропоезда отправятся в Светлогорск с Южного вокзала в 20:33, обратно в Калининград — в 23:40.

Билеты на них можно будет купить в фойе "Янтарь-холла". Желающие могут воспользоваться трансфером от концертного комплекса до железнодорожного вокзала Светлогорска.