На ул. Ватутина временно запретят остановку транспорта
В Калининграде с 30 июля запретят остановку транспорта на ул. Ватутина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Временный запрет связан со строительными работами. Ограничения снимут после их окончания.
"В целях повышения безопасности дорожного движения и обеспечения беспрепятственного заезда крупногабаритного транспорта на строительную площадку по ул. Ватутина в районе д. 20, 19, 21, временно, с 30 июля и до окончания работ, будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена", – говорится в сообщении ведомства.
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