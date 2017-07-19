На ул. Ватутина временно запретят остановку транспорта

В Калининграде с 30 июля запретят остановку транспорта на ул. Ватутина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Временный запрет связан со строительными работами. Ограничения снимут после их окончания.

"В целях повышения безопасности дорожного движения и обеспечения беспрепятственного заезда крупногабаритного транспорта на строительную площадку по ул. Ватутина в районе д. 20, 19, 21, временно, с 30 июля и до окончания работ, будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена", – говорится в сообщении ведомства.