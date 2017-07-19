В Храброво отменили два рейса из Москвы, ещё один задерживается
В среду, 19 июля, в Храброво отменили два рейса из Москвы. Информация об этом содержится на онлайн-табло
аэропорта.
Речь идёт о рейсе U6 627 авиакомпании "Уральские авиалинии" из Домодедово. Второй отменённый рейс — UT 329 компании UTair из Внуково. Также задерживается лайнер авиакомпании "Аэрофлот" SU 1002. Он должен был приземлиться в 13:25. Пока прилёт откладывается до 14:05.
Ещё один задержанный рейс авиакомпании Nordavia из Москвы (Домодедово) прилетит 19 июля в 13:00. Он должен был вылететь накануне в 18:55. Как сообщил один из пассажиров, его переносили дважды, а потом отменили. Пассажиров покормили в аэропорту и отвезли в гостиницу.
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