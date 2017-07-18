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Главная Новости Транспорт

На Ленинском проспекте образовалась пробка из-за ДТП с автобусом

19:49
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Вечером во вторник, 17 июля, на Ленинском проспекте у пересечения с ул. Театральной столкнулись две машины. Об этом сообщают очевидцы на странице "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" "ВКонтакте".
 
В ДТП приняли участие автобус и легковой автомобиль. Скорость потока машин от ТЦ "Меркурий" до пл. Победы не превышает 7 км/ч.
 
 
Движение по Советскому проспекту в сторону центра ограничено. От перекрёстка с ул. Брамса до площади Победы максимальная скорость движения автомобилей не превышает 10 км/ч. 

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1 комментарий Правила комментирования

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KillerMilly
KillerMilly #
22:25
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