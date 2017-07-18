На Ленинском проспекте образовалась пробка из-за ДТП с автобусом
Вечером во вторник, 17 июля, на Ленинском проспекте у пересечения с ул. Театральной столкнулись две машины. Об этом сообщают
очевидцы на странице "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" "ВКонтакте".
В ДТП приняли участие автобус и легковой автомобиль. Скорость потока машин от ТЦ "Меркурий" до пл. Победы не превышает 7 км/ч.
Движение по Советскому проспекту в сторону центра ограничено. От перекрёстка с ул. Брамса до площади Победы максимальная скорость движения автомобилей не превышает 10 км/ч.
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