На Ленинском проспекте образовалась пробка из-за ДТП с автобусом

Вечером во вторник, 17 июля, на Ленинском проспекте у пересечения с ул. Театральной столкнулись две машины. Об этом сообщают очевидцы на странице "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" "ВКонтакте".

В ДТП приняли участие автобус и легковой автомобиль. Скорость потока машин от ТЦ "Меркурий" до пл. Победы не превышает 7 км/ч.

Движение по Советскому проспекту в сторону центра ограничено. От перекрёстка с ул. Брамса до площади Победы максимальная скорость движения автомобилей не превышает 10 км/ч.