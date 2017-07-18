Власти Калининграда займутся ремонтом эстакады на Ленинском проспекте
Администрация Калининграда планирует в 2017 году найти разработчика проекта ремонта Эстакадного моста. Об этом во вторник, 18 июля, сообщил журналистам руководитель муниципального предприятия "Городское дорожное строительство и ремонт" Владимир Свинцов.
Точные сроки ремонта пока неизвестны. Калининградские автомобилисты жалуются на состояние дорожного полотна на мосту. Сейчас водители вынуждены нарушать ПДД и двигаться ближе к центру дороги, чтобы не повредить подвеску. При этом в начале года на некоторых участках моста уже проводили
текущий ремонт верхнего слоя асфальта. Однако спустя полгода там снова образовались ямы.
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