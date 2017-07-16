СМИ: Британия рискует остаться без авиасообщения с Европой
Если правительство Соединенного Королевства не достигнет соглашения с Брюсселем по выходу из Евросоюза, авиакомпании аннулируют билеты на рейсы из Англии в Европу. Об этом сообщает "РИА Новости"
со ссылкой на издание Sunday Times.
О возможной отмене проданных билетов начнут предупреждать с марта 2018 года. "Мы будем отменять рейсы. Мы будем отменять поездки людей на праздники летом 2019 года", — прокомментировал ситуацию Майкл О'Лири, глава авиакомпании Ryanair.
Согласно Sunday Times, правительство Великобритании пока не достигло соглашения с ЕС, которое оставит в силе договор по открытому небу в рамках Евросоюза. Британцы приняли решение выйти
из ЕС на референдуме 23 июня 2016 года. 29 марта Великобритания официально запустила процесс выхода страны из ЕС.
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