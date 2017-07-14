В воскресенье на Московском проспекте приостановят движение троллейбусов
В воскресенье, 16 июля, в Калининграде на одном из участков на Московском проспекте приостановят движение троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Отмечается, что троллейбусы не будут ходить в течение полутора часов. Движение приостановят утром, с 5:30 до 7:00 на участке Московского проспекта от мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя до ул. Суздальской.
Временное прекращение работы электротранспорта связано с реконструкцией сетей 110кВ ОАО "Янтарьэнерго". Сообщается, что 16 июля с 1:00 до 7:00 подстанция ПС 110 кВ О-30 Московская не будут работать. Именно эта электроустановка питает контактную сеть троллейбусов.
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