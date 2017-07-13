На ул. Нарвской из-за закрытого шлагбаума на ж/д переезде образовались пробки (фото)

В четверг, 13 июля, в Калининграде на ул. Нарвской образовались пробки из-за закрытого шлагбаума на железнодорожном переезде. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.
Водители останавливаются у шлагбаума и проверяют безопасность движения. Когда убеждаются, что поезд не едет, выезжают на переезд. В результате образовались заторы. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения машин в районе переезда в обе стороны не превышает 5 км/ч.
В пресс-службе Калининградской железной дороги Клопс.Ru объяснили, что закрыли шлагбаум из-за плановых работ по обслуживанию контактной сети. Их проводят в тот период, когда нет движения пригородных поездов.
"Когда машина энергетиков, которая занимается обслуживанием, заходит в зону действия сигнализации, автоматически срабатывает закрытие переезда", — пояснили Клопс.Ru в пресс-службе.
Проезжать переезд автомобилистам будет помогать дежурный. Пока неизвестно сколько продлится ремонт контактной сети.
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