На въезде в город по ул. Александра Невского образовалась пробка

В понедельник, 10 июля, на въезде в Калининград по ул. Александра Невского образовалась пробка. Об этом сообщают очевидцы.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", пробка растянулась от Приморского кольца до перекрёстка с ул. Краснокаменной. Скорость движения автотранспорта на этом участке не превышает 10 км/ч.

Скриншот "Яндекс.Пробки"