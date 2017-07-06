На набережной Карбышева временно запретят остановку транспорта

В Калининграде с 25 июля запретят остановку транспортных средств на набережной Карбышева. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В целях повышения безопасности дорожного движения и обеспечения беспрепятственного заезда крупногабаритного транспорта на строительную площадку, где проводятся работы по берегоукреплению набережной, дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" временно, до окончания работ, установят на въезде и выезде со стройплощадки", – говорится в сообщении.