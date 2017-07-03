В Калининграде на перекрестке ул. Фрунзе – Литовский вал изменили схему движения транспорта. Об этом сообщили в администрации города.

После небольшой реконструкции, в ходе которой убрали бордюр, на подъезде к перекрестку со стороны ул. Грига к ул. Гагарина проезжая часть расширилась с двух до трех полос. Теперь проехать налево, на Литовский вал мимо Королевских ворот, можно только с крайней левой полосы.

В прямом направлении на ул. Гагарина проехать со средней и крайней правой полос. Повернуть направо, по Литовскому валу в сторону Московского проспекта, можно с крайней правой полосы. Решение об изменении схемы движения было принято на заседании постоянной комиссии по безопасности, которая проходит в администрации Калининграда. Оно должно увеличить пропускную способность перекрестка.