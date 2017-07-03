Во время кинофестиваля "Балтийские дебюты" в Светлогорск пустят дополнительные поезда

На Светлогорском направлении и обратно в период проведения фестиваля "Балтийские дебюты" из Калининграда пустят дополнительные электрички. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.



Фестиваль пройдёт 4–8 июля. "В эти дни из Калининграда дополнительные электрички будут отправляться с Южного вокзала в 20:33. Из Светлогорска дополнительные поезда отправятся в ночь с 4 на 5 июля — в 0:00; 5 июля — в 23:20; 6, 7 и 8 июля — в 22:20", — отметили в пресс-службе.