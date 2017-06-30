"Водитель, ты судак": машина "Почты России" чуть не сбила пешеходов на тротуаре

Калининградский портал Клопс.Ru продолжает проект "Водитель, ты… судак". Все мы ежедневно сталкиваемся с автохамами на дорогах: они лезут без поворотников, пересекают сплошные, заезжают на тротуары и со свистом, едва не сбивая людей, проносятся по пешеходным переходам. Предлагаем калининградцам внести свою лепту в оздоровление дорожного движения в городе.
На ул. Черняховского произошёл конфликт между пешеходами и водителем машины "Почты России". Автомобилист для разгрузки корреспонденции заехал на тротуар и направил машину в сторону автобусной остановки, где стояли люди. На замечания калининградцев он не отреагировал и припарковался по центру тротуара.
Редакция Клопс.Ru направила жалобу на действия водителя в территориальный орган "Почты России". Там пояснили, что по данному факту с водителями транспортного участка уже проведен инструктаж о соблюдении Правил дорожного движения. Также там отметили, что остановка располагается рядом с почтовым отделением № 21, где осуществляется обмен почтой. Другие возможности для организации обмена почты с отделением отсутствуют.
Присылайте нам на адрес auto@klops.ru фото и видео с регистраторов, наглядно демонстрирующие нарушения автомобилистами правил. Все материалы будут направляться в ГИБДД через специальное приложение. Важная рекомендация: фотографию нарушителя нужно делать с трёх ракурсов.
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