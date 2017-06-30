Из-за аварии около пос. Васильково на Окружной образовалась шестикилометровая пробка
На Окружной дороге из-за аварии образовалась шестикилометровая пробка. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.
У развязки на Гурьевск, в районе пос. Васильково, столкнулись две машины, образовался затор. На подъезде к развязке с круговым движением с двух сторон транспорт стоит от ул. Емельянова и Невского.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения составляет 7 км/ч.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.