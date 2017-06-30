Из-за аварии около пос. Васильково на Окружной образовалась шестикилометровая пробка

На Окружной дороге из-за аварии образовалась шестикилометровая пробка. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.



У развязки на Гурьевск, в районе пос. Васильково, столкнулись две машины, образовался затор. На подъезде к развязке с круговым движением с двух сторон транспорт стоит от ул. Емельянова и Невского.



По данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения составляет 7 км/ч.