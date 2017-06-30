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Главная Новости Транспорт

Из-за шторма в Москве задержался калининградский рейс S7 Airlines

15:33
  633 0
Клопс.Ru
В Калининграде в пятницу, 30 июня, из-за шторма в Москве задерживается рейс авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), следующий из Домодедово. Информация об этом содержится на онлайн-табло Храброво.
 
Объединённые пять рейсов EK 7831, LY 8895, QR 5782, S7 67, SQ 1931 должны были прибыть в Храброво в 14:30. Пока рейс задерживается до 15:50. 
 

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