Из-за шторма в Москве задержался калининградский рейс S7 Airlines
В Калининграде в пятницу, 30 июня, из-за шторма в Москве задерживается рейс авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), следующий из Домодедово. Информация об этом содержится на онлайн-табло Храброво.
Объединённые пять рейсов EK 7831, LY 8895, QR 5782, S7 67, SQ 1931 должны были прибыть в Храброво в 14:30. Пока рейс задерживается до 15:50.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.