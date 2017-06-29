В Светлогорске продлили время работы железнодорожных касс для поездов дальнего следования

В связи с увеличением количества пассажиров, приобретающих на станции Светлогорск-2 билеты на поезда дальнего следования, с 24 июня продлено время работы кассы на два с половиной часа. Об этом сообщается на сайте Светлогорского муниципального района Калининградской области.



С этого дня продажа проездных документов на поезда дальнего сообщения будет проводиться с понедельника по пятницу с 8:45 до 15:30 с технологическими перерывами и в субботу, воскресенье и праздничные дни с 8:45 до 12:30 без перерывов.



На сайте администрации города напомнили, что билеты на поезда дальнего следования в пригородных кассах вокзалов Зеленоградск и Светлогорск-2 начали продавать с 1 июня 2017 года. Теперь туристы и жители курортных городов смогут приобретать билеты, оформлять их возврат, получать справочную информацию о расписании пассажирских поездов, стоимости проездных документов и правилах пересечения границы РФ на поездах Калининградского направления непосредственно в Светлогорске и Зеленоградске.