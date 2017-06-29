Дорогу от Сосновки в сторону Куршской косы расширили
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
В Зеленоградском районе расширили участок дороги от пос. Сосновка в сторону Куршской косы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
Теперь на участке в направлении Куршской косы стало на одну полосу больше. Раньше там было две полосы, теперь три. Дорогу расширили для того, чтобы едущим на косу было удобнее поворачивать. Работы по расширению проезжей части участка автомобильной дороги Сосновка — Куршская коса выполнены в рамках текущего содержания дорог.
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