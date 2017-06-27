В связи с хорошей погодой к морю пустят дополнительные поезда

В четверг, 29 июня на Светлогорском и Зеленоградском направлениях пустят дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Решение о дополнительных электричках принято в связи с ожиданием увеличения пассажиропотока из-за хорошей погоды. Поезда отправляются с Южного вокзала.

В Светлогорск назначат десять дополнительных поездов (в 10:15, 12:40, 14:05, 16:21 и 20:33, из Светлогорска в 11:45, 14:03, 15:21, 18:14 и 21:48). На Зеленоградском направлении в этот день будет восемь дополнительных поездов (в 10:00, 12:14, 13:26 и 16:30, из Зеленоградска в 11:40, 13:10, 15:25 и 18:46).

"Напомним также, что на Балтийском направлении, в соответствии с действующим расписанием, курсирует пригородный поезд сообщением "Калининград – Балтийск – Калининград", который отправляется с Южного вокзала Калининграда в 09:05, из Балтийска в 16:34", – отметили в пресс-службе.